مد فترة التقدم للإعلان الرابع لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.









وفي ضوء تعليق العمل بسبب جائحة كورونا تقرر مد فترة التقدم للإعلان و ستقبل المقترحات وملفات السادة المرشحين حتي موعد أقصاه 28 يوليو 2020 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.





1– أنواع الإيفاد:

– منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين.

– منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين.

– منح للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر كاملة.

– منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي كامل بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر بحد أدنى إلى أربعة أشهر بحد أقصى.

هذه المنح ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنح محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

2– التقدم للبرنامج:





ستنظم الإدارة المركزية للبعثات ورشة عمل يوم الاثنين الموافق24 فبراير 2020 الساعة العاشرة صباحًا، وعلى من يرغب من السادة ممثلي المؤسسات في حضور ورشة العمل إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected]





على أن يرفق بالبريد الإلكتروني خطاب معتمد ومختوم يفيد بتفويض المؤسسة لممثلها لحضور ورشة العمل (بحد أقصى 2 ممثلين عن كل مؤسسة)، ويشمل البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني – رقم الموبايل.

علما بأنه لن يتم إرسال بريد إلكتروني بتأكيد الحضور ومكان إقامة ورشة العمل إلا لمن سيرسل خطاب تفويضه معتمدا ومختوما من المؤسسة.









نموذج التقدم للبرنامج (A) ومعاييرالمفاضلة والاختيار(B ), الخاصة بالمنح المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020.





يتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.





لا تمييز بين المتقدمين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.





3-المجالات المتاحة:





الطاقة الجديدة والمتجددة.





تحلية موارد المياه.





العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة.





علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.





علوم الحياة (طب – طب بيطري – طب أسنان – تمريض – صيدلة – علوم – إلخ…).





العلوم الزراعية والتغذية.





العلوم التجارية.





العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.





أولا: شروط المنحة:

أ‌- منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية:





– الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT) أو6.5 درجة في اختبارIELTS)) أو الدرجة التي تطلبها الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية أيهما أعلى.”شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي”





– العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية أن يكون معين على رأس العمل مدة لا تقل عن عام في الخدمة من تاريخ الإعلان، ولا يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 112 لسنة 1959.





– لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على منحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية.





– الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GREفي حالة طلب الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.



