بعد تطويره.. سوق السمك في بورسعيد نقلة حضارية.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن سوق السمك ببورسعيد على الطراز الأوروبي لخدمة أهالي المحافظة بعد تطويره.





وقال المسئول عن سوق بورسعيد، إن سوق السمك ببورسعيد يقع في منطقة حي العرب ويقع على مساحة 20 الف متر، ويعتبر تطوير السوق نقلة حضارية بين ما كان عليه وما اصبح عليه في شكله الحالي، ويضم حوالي 32 محل من تجار الجملة، وما يقرب من 103 محل للسريحة، و 43 محل قطاعي ومصع للتلج لخدمة المحلات.





وتابع ان يضم السوق ايضًا مخزن للنفايات، ومحل تجاري كبير، وادوات للطهي حوالي 6 افران و14 شواية لخدمة الرواد، ويوجد ايضًا محلات للمخللات والعطارة لخدمة المواطنين.





وأشار إلى أن عملية شراء وتسوية السمك للمستهلكين والسائحين أصبحت سهلة وسريعة ولا تتجاوز الساعة.





ولفت أحد التجار في السوق إلى أن النظام يسود السوق بشكله الحالي علاوة على أعمال النظافة باستمرار.



