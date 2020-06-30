سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي.. وصالح جمعة يظهر في التدريبات

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران.





وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.





وشارك صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء والتي انطلقت على ملعب التتش بالجزيرة.





وخاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.





وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.



