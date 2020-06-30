سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي.. وصالح جمعة يظهر في التدريبات

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران.
وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وشارك صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء والتي انطلقت على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.