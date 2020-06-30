على ملعب التتش..تدريبات بدنية للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحي للاعبين والذي انطلق على ملعب التتش بالجزيرة.





وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة في فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية.





وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.



