على ملعب التتش..تدريبات بدنية للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحي للاعبين والذي انطلق على ملعب التتش بالجزيرة.
وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة في فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية.
وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.