سيزا كلمة السر.. عمر ربيع ياسين: توصية أعادت صالح جمعة إلى حسابات فايلر

قال عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وافق على عودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الي التدريبات الجماعية مرة أخري خلال الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف الدوري.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "موافقة فايلر جاءت بعد توصية من المدرب العام سيزا الذي يقود تدريبات الفريق في الوقت الحالي- نظرًا لتواجد فايلر في سويسرا-، والذي أكد خلالها التزام اللاعب بخوض التدريبات البدنية وإصراره على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني".





وكان فايلر قد أعلن في وقت سابق أن جمعة خارج حساباته نهائيًا، وطلب الاستغناء عن خدماته، قبل أن يمنحه فرصة أخيرة.