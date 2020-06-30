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محافظات

للوقاية من كورونا..تنفيذ 36 ألف حملة تطهير وتعقيم بالشرقية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره.


وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأشاد المحافظ  بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 36 ألف حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة  والمباني الخدمية ودور العبادة  والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .

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ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتي  27 يونيو 2020م  بتنفيذ 36 ألف  حملة تطهير وتعقيم موسعة  شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .


وأضاف أنه تم تنفيذ 4062 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 1845 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و  84 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و9115 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و390 حملة  لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1317 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 2632 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 16555حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع  الإرشادات الصحية المقدمة  للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة 


فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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