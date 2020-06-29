للتأكد من الالتزام بنسبة 25% .. حملات مكبرة على مقاهي الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واستمرار عمل الحملات التفتيشية والمرور الميدانى على المقاهى والكافتريات للتأكد من الإلتزام بنسبة التشغيل ٢٥٪ والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى لتقليل فرصة الإصابه بفيروس كورونا المستجد.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل اللجان الدورية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال وأصحاب المقاهى والكافتريات بتوقيتات الغلق والتأكد من لبس المترددين على المقاهى والكافتريات للكمامة الواقية وتطبيق أعمال التطهير بالمكان والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى.

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كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتشديد والتنبيه على أصحاب المقاهى والكافتريات بوضع لوحات ارشادية موضح عليها التعليمات التى يجب على المواطنين إتباعها عند دخول المقاهى والكافتريات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا مع عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.





وأشار المحافظ الي انه قامت مراكز ومدن (القنايات / فاقوس/ ابوكبير/ صان الحجر/ منشأة ابو عمر/ ديرب نجم/ الحسينية / كفر صقر/ بلبيس) بالمرورعلى المقاهى للتأكد من الإلتزام بنسبة ٢٥٪ والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها في هذا الشأن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتقليل من إنتشار الفيروس.