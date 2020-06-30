الاخوان مبتنفعش حد .. رسالة رواد السوشيال ميديا لنقيب الاطباء

واصل رواد السوشيال ميديا هجومهم على نقيب الاطباء حسين خيري ونقيبة اطباء القاهرة شيرين غالب لتحريضهما الاطباء على ترك العمل وتقاعسهم عن اداء واجبهم.









قال احد رواد التواصل الاجتماعى : "نحن ضد أي حد يلتمس لنقيب الأطباء العذر على تراخيه عن القيام بدوره النقابي، يا سيادة النقيب جموع الأطباء اللي إنتخبوك بيناشدوا سيادتك الإهتمام بمصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال التواصل مع الدولة ومؤسساتها وليس بشعارات الشيوعيين والماركسيين إلى الناس نسيتها".









وقال اخر : "يا دكتور الإخوان عمر ما كان ليهم أمان ما الذي يدفع الدكتورة شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء لترك العمل بالمستشفيات الحكومية، سؤال حائر في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء؟"







