تحرك برلمانى لتطوير قضبان السكة الحديد لاستقبال القطارات الجديدة

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن الاحتياج لتطوير قضبان السكك الحديدية لاستقبال صفقات القطارات والجرارات المتطورة وتطوير منظومة الإشارات.









وتابعت: حيث تم الإنتهاء خلال الـ 6 سنوات الماضية من تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الاستثمارية لتطوير مرفق السكك الحديدية بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه، وجار العمل فى تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير ورفع كفاءة السكة الحديد خلال الفترة الراهنة بتكلفة تبلغ 86 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه .





وأشارت إلى أن انجازات وزارة النقل فى مجال السكك الحديدة واضح وظاهر للعيان، حيث تم توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه، كما تم توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تاهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرار.





واردفت: ومن المفخرة لقطاع السكك الحديدة انه تم وصول اول 30 جرار حتى الآن وتم شحن عدد 20 جرار أخري بتاريخ 25 مايو ومن المقرر وصولهم لميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020، كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرار









ولفتت أنه ربما ينقص هذا التطوير حلقة غاية فى الأهمية، الا وهي تطوير القضبان التى تسير علها هذه القطارات، فهناك قضبان للسكك الحديدة لم تنالها اى عمليات تطوير منذ ربع قرن، وهناك قضبان تهالكت لدرجة أنها المتسبب فى حوادث القطارات في الآونة الأخيرة كما طالعنا فى وسائل الإعلام وتقارير رسمية، كما أن نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة تحتاج الى تطوير كى تتلاءم وشبكة القطارات الجديدة.





وأضافت أن كثير من قضبان المحطات بحاجة للتجديد والصيانة المستمرة حتى تتماشى مع الإمكانيات الحديثة للعربات الجديدة، بالإضافة إلى أنها تعمل من خلال نظام تشغيل معين ومحدد وجديد، في ظل استمرار العمل بنظام قديم في تشغيل قطارات السكة الحديد، الأمر الذي يتطلب إلى التأكد أولا من استعداد تحمل القضبان وهذا النظام للامكانيات الجديدة التي تتطلبها هذه الصفقات.



