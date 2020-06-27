بدء تجميع أول عربة ركاب قطارات في مصر أكتوبر المقبل.. فيديو

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ، إن صفقات العربات الجديدة تعتبر نقلة كبيرة في تطوير قطارات السكك الحديدية .





وأضاف أشرف رسلان في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " عبر قناة " صدى البلد"، أنه سيكون هناك قطارات جديدة، وخطة تشغيل جديدة للسكك الحديدية في الفترة المقبلة؛ كي يشعر بها المواطن .





وأوضح أشرف رسلان: "هناك تطوير كبير في السكك الحديدية، وبدأنا في اختبار العربات الجديدة على الخطوط قبل التشغيل الفعلي".





وأكمل أشرف رسلان: "بتوجيهات من الرئيس السيسي نعمل على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومصنع سيماف؛ من اجل توطين صناعة جرارات وعربات السكك الحديد في مصر ".



