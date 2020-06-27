بدء تجميع أول عربة ركاب قطارات في مصر أكتوبر المقبل.. فيديو

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقات العربات الجديدة تعتبر نقلة كبيرة في تطوير قطارات السكك الحديدية .
وأضاف أشرف رسلان في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " عبر قناة " صدى البلد"، أنه سيكون هناك قطارات جديدة، وخطة تشغيل جديدة للسكك الحديدية في الفترة المقبلة؛ كي يشعر بها المواطن .
وأوضح أشرف رسلان: "هناك تطوير كبير في السكك الحديدية، وبدأنا في اختبار العربات الجديدة على الخطوط قبل التشغيل الفعلي".
وأكمل أشرف رسلان: "بتوجيهات من الرئيس السيسي نعمل على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومصنع سيماف؛ من اجل توطين صناعة جرارات وعربات السكك الحديد في مصر ".
وأكد أشرف رسلان" نعمل على تصنيع عربات السكك الحديد في مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفي نهاية شهر اكتوبر؛ سنبدأ في تجميع أول عربة ركاب في مصر، تضاهي العربات المستوردة من الخارج".