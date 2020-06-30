AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى أول يوم.. صدى البلد يرصد أجواء فتح قصر البارون أبوابه للزائرين.. فيديو وصور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى- عدسة - عمر خالد
استقبل قصر البارون إمبان ، زواره فى اليوم الأول عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له رسميا ، وسط حضور وسائل الإعلام، و المصريين و السائحين ، ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها بين طيات التاريخ .

من جانبها شددت إدارة قصر البارون على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين.

أثناء دخولك من البوابة الرئيسية ، ستجد من يقيس لك درجة الحرارة ، بالإضافة إلى الزامك باستخدام المعقمات المتوفرة ،مجانا عن كل البوابة، يعقبها تدخل الساحة الكبيرة والتى تحتوي على سيارات قديمة تحاكي عصر العشرينيات والثلاثينيات بالإضافة إلى ترام مصر الجديدة الشهير .

وستجد من يشرح لك تاريخ القصر من المرشدين المتواجدين مجانا، وسيأخذونك فى جولة لاستعراض ما حتويه قصر البارون من الداخل .

  
ويحتوي القصر من الداخل على معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة .

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة ان الوزارة مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، ليصل ١٠ أفرد زائر داخل القاعة  قصر البارون كحد اقصى .


وأكد مؤمن فى تصريح ل "صدى البلد" ان المبنى كامل يستقبل خلال الفترة الراهنة ١٠٠ فرد كحد أقصى تنفيذا الإجراءات الاحترازية والوقائية. 


وأشار مؤمن إلى أنه ألتقى بمجموعات من الزائرين لرصد آرائهم وانطباعتهم عن زيارتهم لقصر البارون موضحا انها جاءت إيجابية ولاقت إشادة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه .. وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون بعد انتهاء ترميمه

وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لترميم قصر البارون إمبان

20 صورة ترصد التطويرات الأخيرة ل قصر البارون إمبان

بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره

روف ومسرح وترام.. تحويل قصر البارون لمعرض عن تاريخ مصر الجديدة..فيديو

قصر البارون يستقبل زائريه ابتداءً من الغد.. تعرف على مواعيده

ترشيحاتنا

أكثر سيارة موفرة للبنزين واقتصادية في مصر.. صور

ريلمي تطلق هاتف Realme C11 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور

اللجنة الثلاثية ترفض طلب سارة الطباخ بإيقاف محمد الشرنوبي | مستند

شاهد.. قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن الوطن

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

مواعيد قياس درجة الحرارة تحدد إصابتك بـ كورونا أم لا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

بعد 20 عاما.. سيدة تتخلص من إدمان المشروبات الغازية بفضل فترة الحظر