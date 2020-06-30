فى أول يوم.. صدى البلد يرصد أجواء فتح قصر البارون أبوابه للزائرين.. فيديو وصور

استقبل قصر البارون إمبان ، زواره فى اليوم الأول عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له رسميا ، وسط حضور وسائل الإعلام، و المصريين و السائحين ، ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها بين طيات التاريخ .





من جانبها شددت إدارة قصر البارون على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين.





أثناء دخولك من البوابة الرئيسية ، ستجد من يقيس لك درجة الحرارة ، بالإضافة إلى الزامك باستخدام المعقمات المتوفرة ،مجانا عن كل البوابة، يعقبها تدخل الساحة الكبيرة والتى تحتوي على سيارات قديمة تحاكي عصر العشرينيات والثلاثينيات بالإضافة إلى ترام مصر الجديدة الشهير .





وستجد من يشرح لك تاريخ القصر من المرشدين المتواجدين مجانا، وسيأخذونك فى جولة لاستعراض ما حتويه قصر البارون من الداخل .





ويحتوي القصر من الداخل على معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة .





وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة ان الوزارة مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، ليصل ١٠ أفرد زائر داخل القاعة قصر البارون كحد اقصى .









وأكد مؤمن فى تصريح ل "صدى البلد" ان المبنى كامل يستقبل خلال الفترة الراهنة ١٠٠ فرد كحد أقصى تنفيذا الإجراءات الاحترازية والوقائية.







