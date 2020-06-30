فى أول يوم.. صدى البلد يرصد أجواء فتح قصر البارون أبوابه للزائرين.. فيديو وصور

استقبل قصر البارون إمبان ، زواره فى اليوم الأول عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له رسميا ، وسط حضور وسائل الإعلام، و المصريين و السائحين ، ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها بين طيات التاريخ .
من جانبها شددت إدارة قصر البارون على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين.
أثناء دخولك من البوابة الرئيسية ، ستجد من يقيس لك درجة الحرارة ، بالإضافة إلى الزامك باستخدام المعقمات المتوفرة ،مجانا عن كل البوابة، يعقبها تدخل الساحة الكبيرة والتى تحتوي على سيارات قديمة تحاكي عصر العشرينيات والثلاثينيات بالإضافة إلى ترام مصر الجديدة الشهير .
وستجد من يشرح لك تاريخ القصر من المرشدين المتواجدين مجانا، وسيأخذونك فى جولة لاستعراض ما حتويه قصر البارون من الداخل .
ويحتوي القصر من الداخل على معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة .
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة ان الوزارة مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، ليصل ١٠ أفرد زائر داخل القاعة قصر البارون كحد اقصى .
وأكد مؤمن فى تصريح ل "صدى البلد" ان المبنى كامل يستقبل خلال الفترة الراهنة ١٠٠ فرد كحد أقصى تنفيذا الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار مؤمن إلى أنه ألتقى بمجموعات من الزائرين لرصد آرائهم وانطباعتهم عن زيارتهم لقصر البارون موضحا انها جاءت إيجابية ولاقت إشادة.