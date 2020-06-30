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محافظات

ملك الترام في العالم.. تروماي مصر الجديدة أنشأه البارون وعاد إلى قصره بعد 110 أعوام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:19 ص
ترام مصر الجديدة
ترام مصر الجديدة
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عبد العزيز جمال
يعتبر حي مصر الجديدة أحد أرقى أحياء القاهرة، أسسه البلجيكي البارون إمبان عام 1906 في هذا الفراغ الشاسع من الصحراء، والذي بني قصره الشهير "قصر البارون".


ترام مصر الجديدة
دائما ما ارتبط الحي بمجموعة من المبان والمعالم التراثية الضخمة ذات النمط المعماري المميز، والتي كان أبرزها "ترام مصر الجديدة".


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مترو مصر الجديدة أو ترام مصر الجديدة أحد معالم الحي العريق الذي طالما عرف به على مدار القرن الماضي منذ نشأته.

 
هليوبوليس 
ترام مصر الجديدة أنشئ عام 1910 وكان أول خط بين القاهرة وهليوبوليس مؤسسا بواسطة شركة بلجيكية خاصة سميت "شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس".


 كوبري الليمون 
وكان هذا الخط في البداية بين محطة كوبري الليمون وروكسى بمسافة 7 كم تعمل عليها قطارات تتعاقب كل نصف ساعة، وعدد الركاب لا يزيد على 4800 راكب في السنة.


الرمال الصفراء
ترام مصر الجديدة امتدت قضبانه على الأرض عندما كانت المنطقة عبارة عن عدة عمارات تُعد على أصابع اليد الواحدة، بينما الرمال الصفراء تحيطها من كل جانب حين تم إنشاء الحي العريق في بدايات القرن الماضي.


التروماي
"التروماي" كما يطلق عليه في اللغة الشعبية ارتبط به سكان مصر الجديدة كأحد المعالم الشهيرة التي تميز المنطقة، وتم مده وربطه بخطوط جديدة في ستينيات القرن الماضي، وذلك خدمة قطاع كبير من الطلبة والموظفين، وخاصة فى مناطق المطرية والزيتون.


أصبح الترام في ذلك الوقت الوسيلة الأرخص والأكثر امانا بالنسبة للطرق المزدحمة بالسيارات ، وظل هكذا حتى قريب.


وفي العام 2014 قررت محافظة القاهرة إزالة القضبان من محطات المطرية وحلمية الزيتون وابن الحكم والتجنيد حتى محطة محكمة مصر الجديدة، لتوسعة الطريق للقضاء.


قصر البارون
وبعد إزالة الترام  من حي مصر الجديدة عاد إلى أحضانه مرة أخرى ولكن بشكل مختلف، فهذه المرة عاد إلى قلب صاحبه بوضع عربة منه في قصر البارون إمبان خلال عملية تطويره.


العربة تعتبر إحدى أقدم عربات الترام التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حى مصر الجديدة خلال القرن العشرين، والذى أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي.


ملك الترام
الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أكد أن العربة هى إحدى عربات الترام الحمراء التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حى مصر الجديدة، وقد أنشأه البارون امبان "ملك الترام فى العالم" لهذا الغرض، بينما كان الترام الأبيض للانتقال من المدينة الجديدة إلى القاهرة.


واتفقت اللجنة المعنية بتطوير القصر الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، على وضع تلك العربة في حديقة القصر ليظل قصر البارون امبان مرتبطا بالترام الذى توقف عن العمل وليكون جزءا من وسائل العرض بقصر البارون للأجيال التى لم تعاصر النشاط الأولى للمدينة.
ملك الترام في العالم.. تروماي مصر الجديدة أنشأه البارون وعاد إلى قصره بعد 110 أعوام
ملك الترام في العالم.. تروماي مصر الجديدة أنشأه البارون وعاد إلى قصره بعد 110 أعوام
ملك الترام في العالم.. تروماي مصر الجديدة أنشأه البارون وعاد إلى قصره بعد 110 أعوام
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