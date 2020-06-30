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ثقافة

رحلة إلى عبق الماضي.. قصر البارون قصة تاريخ لـ حي مصر الجديدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:24 ص
قصر البارون
قصر البارون
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محمد الاسكندرانى
رحلة إلى الماضي تأخذك الى القرن التاسع عشر الميلادي، لتري قصرا شامخا وسط صحراء حى مصر الجديدة، يحكي تاريخ المليونير البلجيكي البارون إمبان؛ لتتحول من صحراء جرداء إلى ارقي احياء مصر .

تأخذك عيناك ويصطحبك خيالك حين تشاهد قصر البارون كأنك تعيش داخل أعتق الطرازات المعمارية الهندية و التى صممت على شكل المعابد الآسيوية .

وخلال تجولك في طرقات القصر؛ ستجد صورا ووثائق ارشيفية ورسومات وخرائط ومخاطبات خاصة بتاريخ حي مصر الجديدة فى مختلف الازمنة، بالإضافة إلى أفلام تحكي تاريخ الحي. 

وتستطيع اثناء تواجدك بالقصر الاستمتاع بالخدمات السياحية منها " عربة قديمة لتقديم مشروبات ومأكولات ، وكافتيريا ومطعم ذات طراز ملائم للبيئة الأثرية للقصر .

كما يدخلك التجول بحرم القصر لتري موديلات السيارات التى كانت تستخدم فى عشرينات وثلاثينات القرن الماضى ليكون نموذجا عن أجواء الحياة بحي مصر الجديدة .

وستشهد مذاقا خاصا في أثناء تواجدك بالقصر لتستمتع بعرض صور وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام .
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