AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

لمنع الحوادث والتلوث.. أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بردم ترعة التل الأوسط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:02 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
Advertisements
منار نور
طالب اهالي  ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج بتغطية الترعه للحد من انتشار حوادث سقوط الاطفال و السيارات .

استغاث المواطن عبد الرحيم العدوي والمقيم بجوار ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتغطية المصرف .

ويقول فى رسالته : نناشد المسئولين بتغطية المصرف الذي يتسبب في حوادث سقوط  السيارات في الترعة وتراكم القمامة وانتشار الحشرات بسببه ، فضلا عن حوادث سقوط الأطفال . 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز في ترعة بسوهاج

أهالى مركز أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة التل الأوسط للحد من حوادث السيارات

أهالى مركز المنشأة بسوهاج يشكون من تواجد عامود إنارة آيل للسقوط

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أولاد نجم بالشرقية يستغيثون من تواجد مصرف بالمنطقة

أهالي ميت غمر يطالبون بردم ترعة زغلول لعدم انتشار الأمراض

ترشيحاتنا

ملابس رياضية وكمامة.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

بفستان قصير.. شيرى عادل تتألق بإطلالة جريئة على البحر

أمريكا والصين محظورتان.. الاتحاد الأوروبي يسمح بدخول مواطنى 14 دولة بينهم 3 عربية.. تفاصيل

لون سيارتك يتحكم في استهلاك البنزين ودرجة حرارتها

اخبار الرياضة.. الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال.. تأجيل كأس الأمم الأفريقية.. الأهلي يجدد عقد فايلر رسميا.. صفقات الزمالك الجديدة

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

بعد 20 عاما.. سيدة تتخلص من إدمان المشروبات الغازية بفضل فترة الحظر