لمنع الحوادث والتلوث.. أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بردم ترعة التل الأوسط

طالب اهالي ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج بتغطية الترعه للحد من انتشار حوادث سقوط الاطفال و السيارات .
استغاث المواطن عبد الرحيم العدوي والمقيم بجوار ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتغطية المصرف .
ويقول فى رسالته : نناشد المسئولين بتغطية المصرف الذي يتسبب في حوادث سقوط السيارات في الترعة وتراكم القمامة وانتشار الحشرات بسببه ، فضلا عن حوادث سقوط الأطفال .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360