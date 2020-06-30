لمنع الحوادث والتلوث.. أهالى أخميم بسوهاج يطالبون بردم ترعة التل الأوسط

طالب اهالي ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج بتغطية الترعه للحد من انتشار حوادث سقوط الاطفال و السيارات .





استغاث المواطن عبد الرحيم العدوي والمقيم بجوار ترعة التل الأوسط مركز أخميم محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتغطية المصرف .





ويقول فى رسالته : نناشد المسئولين بتغطية المصرف الذي يتسبب في حوادث سقوط السيارات في الترعة وتراكم القمامة وانتشار الحشرات بسببه ، فضلا عن حوادث سقوط الأطفال .



