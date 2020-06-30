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أخبار البلد

وزير الطيران: ثورة 30 يونيو نقطة فاصلة في تاريخ ومستقبل الشعب المصري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:10 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني
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نورهان خفاجي
تقدم الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالتهنئة للعاملين بالوزارة والقطاعات التابعة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن هذا اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته رافضا كل المساعي لتفتيت الوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال محمد منار عنبة، في رسالة للعاملين، اليوم الثلاثاء، إن الثورة نقطة فاصلة في تاريخ ومستقبل الشعب المصري، حيث خرج جموع الشعب لتصحيح مسار الوطن وبناء مستقبل مشرق.

وطالب وزير الطيران، العاملين بالترابط والتلاحم من أجل النهوض بالوطن خاصة في تلك الفترة الحالية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن تفاؤله بالمرة القادمة، بالجهود المبذولة من كافة أطياف لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الطموحة للبلاد.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، غدا الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلي 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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