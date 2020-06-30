يعزز صحة القلب.. فوائد بالجملة فى هذا النوع من المكسرات

تعد المكسرات من اهم الوجبات الصغيرة التى تمد الجسم بقدر كبير من الطاقة، وتناول الكمية الكافية من الدهون المشبعة التى يحتاجها الجسم بشكل يومى، وذلك مع مراعاة الحفاظ على صحة الجسم ورشاقته.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك اهم فوائد تناول المكسرات بشكل يومي.
- تعزيز صحة القلب
تُعد المكسرات الحبيبية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي هذه المكسرات على حمض الفوليك ، وهو فيتامين أساسي يساعد في تكسير حمض أميني في الدم يسمى الهموسيستين ، والذي يزيد في الجسم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية، خاصة البندق.
- تحسين صحة الدماغ
يمكن أن يساعد النشاط المضاد للأكسدة في حبوب البندق في تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف، وتحمي مضادات الأكسدة هذه المخ من الجذور الحرة التي تسبب أمراض تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر .
- الحفاظ على قوة العظام
تساعد المعادن الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور والنحاس والزنك الموجودة في حبوب البندق في تقوية العظام، ويمكن أن تساعد حبوب البندق عند تناولها يوميًا على منع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل .