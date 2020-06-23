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مرأة

نوع مهمل من المكسرات يساعد على محاربة الكوليسترول

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:56 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
تغيرات صحية إيجابية كثيرة تحدث للجسم عند تناول اللوز كل يوم فهو غنى بالكثير من الفيتامينات والعناصر الأخرى، إليكِ أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع "برايت سايد". 

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محاربة الكوليسترول 

أعراض عديدة للكوليسترول الضار أبرزها ظهور الشعر الرمادى المبكر وبقع بيضاء على جفونك السفلية ويعد اللوز من  أفضل المكسرات
غنى بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة كما أن المغنيسيوم والنحاس في اللوز تدعم بشدة القلب والأوعية الدموية. لمنع أمراض القلب الإقفارية وحالات القلب الأخرى ، تناول اللوز مع القشرة.

شعر صحي

يحتوي اللوز على جميع الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين نمو شعرك وتقويته. يعمل المغنيسيوم والزنك على تحفيز نمو الشعر ، وفيتامين E يجعله أقوى ، وفيتامين B يعطي اللمعان وطول العمر.

خسارة الوزن

أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يستهلكون عددًا أقل من الكربوهيدرات (الحلويات أو المعجنات). يساهم تطبيع عملية التمثيل الغذائي أيضًا في فقدان الوزن ، الذي يضمنه الفيتامينات والألياف.

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