صحتك في ياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ اللوز

يعتبر اللوز نوعا هاما من ياميش رمضان ولا غنى عنه، ويدخل في العديد من المشروبات كالخشاف، بالإضافة إلى الأطعمة وأنواع من الشوربة.
وعرض موقع boldsky فوائد اللوز:
- نضارة البشرة فهو غني بفيتامين E بالإضافة إلى أنه يعالج المشاكل الجلدية.
- مفيد لمرضى السكر فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم.
- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة ويحمي من أشعة الشمس.
- يرفع المناعة.
- يقوى عظام الأسنان ومفيد للعظام.
- يساعد على نمو الأطفال.
- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.
- يمنع تشنج العضلات.
- مفيد لصحة القلب.
- يقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.