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مرأة

صحتك في ياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ اللوز

السبت 25/أبريل/2020 - 03:29 م
فوائد اللوز
فوائد اللوز
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آلاء حسن
يعتبر اللوز نوعا هاما من ياميش رمضان ولا غنى عنه، ويدخل في العديد من المشروبات كالخشاف، بالإضافة إلى الأطعمة وأنواع من الشوربة.

وعرض موقع boldsky فوائد اللوز:

- نضارة البشرة فهو غني بفيتامين E بالإضافة إلى أنه يعالج المشاكل الجلدية.

- مفيد لمرضى السكر فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم.

- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة ويحمي من أشعة الشمس.

- يرفع المناعة.

- يقوى عظام الأسنان ومفيد للعظام.

- يساعد على نمو الأطفال.

- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

- يمنع تشنج العضلات.

- مفيد لصحة القلب.

- يقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.


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