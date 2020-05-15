تعرف على الفوائد الصحية لتناول حبة من اللوز يوميا

يحتوي اللوز على قيم غذائية عالية فهو أحد المكسرات التي يحتاجها الجسم، ويستخلص منه زيت اللوز الحلو الذي يغذي البشرة والشعر، وتناول حبة من اللوز يوميًا يحمي من الأمراض.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة الصحة والتغذية العلاجية، بعض فوائد اللوز الصحية وهى:

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١- يساهم اللوز في تنظيم الضغط في الجسم

٢- تناول اللوز يساهم في حماية القلب والشرايين

٣- تناول اللوز أيضًا من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية

٤- يحتوي اللوز على نسبة عالية من ((البيتا كاروتين ))

والتي تساعد على تحسين الرؤية

٥- فوائده مهمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عمومًا

٦- اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية

٧- يحتوي اللوز على كمية عالية من ((البروتينات ))

التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي

٨- بسبب احتوائه على نسبة عالية من ((فيتامين E )) الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، مما يحمي من انقسام الخلية ويساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان.