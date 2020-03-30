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مرأة

فوائد اللوز لـ مرضى السكر

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تشير العديد من الأبحاث، إلى أن تناول اللوز يوميا بانتظام يتحكم في نسبة السكر بالدم، ولهذا يعد من بين أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكر، لأن اللوز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.

يحتوى اللوز على فيتامين E وبروتين عالي الجودة، مما يساعد على نضارة البشرة، ومنع تساقط الشعر، وبما أن مرضى السكر يعانون أيضًا من مشاكل جلدية  فإن اللوز سوف يحميهم اللوز من هذه المشاكل أيضًا.

كمية اللوز:
يعتقد أخصائيو التغذية عمومًا أن تناول حفنة من اللوز من (15-17) يوميًا مفيد للصحة، لذا يمكن تناول 28 جرامًا من اللوز الخام في يوم واحد.

على الرغم من أن اللوز يعطي تأثيرًا ساخنًا على الجسم، إلا أنه يجب تناول عدد أقل من اللوز خلال موسم الصيف، وبالنسبة لمرضى السكر يجب عليهم أيضًا إدراج أشياء صحية أخرى في نظامهم الغذائي مثل البقوليات، والفواكه النيئة، والخضروات.
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