فوائد اللوز لـ مرضى السكر

تشير العديد من الأبحاث، إلى أن تناول اللوز يوميا بانتظام يتحكم في نسبة السكر بالدم، ولهذا يعد من بين أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكر، لأن اللوز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.





يحتوى اللوز على فيتامين E وبروتين عالي الجودة، مما يساعد على نضارة البشرة، ومنع تساقط الشعر، وبما أن مرضى السكر يعانون أيضًا من مشاكل جلدية فإن اللوز سوف يحميهم اللوز من هذه المشاكل أيضًا.





كمية اللوز:

يعتقد أخصائيو التغذية عمومًا أن تناول حفنة من اللوز من (15-17) يوميًا مفيد للصحة، لذا يمكن تناول 28 جرامًا من اللوز الخام في يوم واحد.



