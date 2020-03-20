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مرأة

3 فوائد لزيت اللوز للوجه المشرق الخالي من الشوائب

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد زيت اللوز من افضل انواع الزيوت لبشرة ناعمة وبدون شوائب كما يجعل البشرة ناعمة ووصفت خبيرة التجميل سالي مغربي طرق استخدام زيت اللوز لجمال بشرتك.

1 : لتبييض البشرة: امزجي ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من الحليب الجاف مع ملعقة من عصير الليمون ملعقة من العسل. طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

2 : التخلص من الهالات السوداء: قومي بمزج كمية متساوية من زيت اللوز مع عصير الليمون ودلكي محيط العينين بالمزيج قبل النوم واتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

3 : لتنظيف البشرة وتقشيرها: امزجي ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من الملح والسكر ودلكي وجهك بالمزيج عبر حركات دائرية. هذه الطريقة ستساعدك على التخلص من البثور والرؤوس السوداء واستعادة نضارته.
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