نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية





وشدد نائب محافظ دمياط على أصحاب المقاهي والمطاعم بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم، عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير تلك الأماكن، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





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كما اكد على ضرورة الحرص علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة التباعد الإجتماعى وارتداء الكمامة، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهي فى تمام الساعة العاشرة مساءً.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والضوابط الموضوعه لفتح المقاهي والمطاعم تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وذلك في أول أسبوع عمل بعد غلق المقاهي والكافيهات لمدة ثلاثة شهور، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي أقرها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.