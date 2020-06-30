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محافظات

نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:30 م
جولة نائب محافظ دمياط
جولة نائب محافظ دمياط
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تفقد إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، وفايزة فودة، نائب رئيس المدينة عددًا من الكافيهات والمقاهي والمطاعم بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط للتأكد من تنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية بها ومنع تقديم الشيشة ومدي الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة >

وذلك في أول أسبوع عمل بعد غلق المقاهي والكافيهات لمدة ثلاثة شهور، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي أقرها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وشدد نائب محافظ دمياط على أصحاب المقاهي والمطاعم بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم، عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير تلك الأماكن، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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كما اكد على ضرورة الحرص علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة التباعد الإجتماعى وارتداء الكمامة، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهي فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والضوابط الموضوعه لفتح المقاهي والمطاعم تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.
نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
نائب محافظ دمياط يفاجئ المقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
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