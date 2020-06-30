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محافظات

ضبط 9000 لتر سولار و4250 ماسك مجهول المصدر في الإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:35 م
مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة
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أحمد بسيوني

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط احد محلات الأمن الصناعي بدون ترخيص به ماسكات وجوانتيات مجهولة المصدر.

 

ونجحت إدارة العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال، رئيس الرقابة في ضبط مصنع بمنطقة مرغم يقوم بتصنيع الكمامات الطبية بدون تراخيص من الجهات المختصة.

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وقد تم إدارة تموين برج العرب برئاسة الأستاذ حماده جوده مدير الإدارة وإشراف الأستاذ ابراهيم مرسال رئيس الرقابة من ضبط 9000 لتر سولار مدعم بأحد محطات الخرسانة بدون وجه حق وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

 

كما تم ضبط عدد 4250 ماسك مجهول المصدر، وعدد 2000 جوانتى طبى بدون مستندات، وعدد 25 فيس بلاستيك مجهول المصدر.

 

وقد تم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط 9000 لتر سولار و4250 ماسك مجهول المصدر في الإسكندرية
ضبط 9000 لتر سولار و4250 ماسك مجهول المصدر في الإسكندرية
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