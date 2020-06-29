بمصنع غير مرخص غرب الإسكندرية .. ضبط 45 ألف كمامة مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة مرغم، غرب الإسكندرية لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات.





ونجحت إدارة العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال، رئيس الرقابة في ضبط مصنع بمنطقة مرغم يقوم بتصنيع الكمامات الطبية بدون تراخيص من الجهات المختصة.





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تم تحريز عدد 45000 كمامة مجهولة المصدر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.