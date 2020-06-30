إطلالة صيفية.. الجمهور لـ إيمى طلعت زكريا: طول عمرك قمر يا بنت الغالي.. شاهد

شاركت الفنانة ايمى طلعت زكريا جمهورها صورة جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت في الصورة بلوك صيفي كاجوال.





وعلقت ايمي علي الصورة قائلة: قِيمتك ليست في عيون الناس .. بل في ضميرك فإذا أرتاح ضميرك إرتفع مَقامك..









ونالت الصورة تفاعل جمهورها وجاءت التعليقات كالآتي:





طول عمرك قمر يا بنت الغالي





عندك حق القيمه في الضمير والاخلاق وانتي عندك الاتنين





قمر زي العادة













يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.