محافظ القاهرة: الدولة تشهد حاليا حركة بناء غير مسبوقة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود . أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الأسمرات.





جاء ذلك بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيه.





وأكد محافظ القاهرة أن ثورة ٣٠ يونيه أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة غير مسبوقة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.





وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الاسمرات الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.



