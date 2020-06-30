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منوعات

خبير عالمي بالفيروسات: كورونا سيعيش معنا لفترة طويلة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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احمد شريف

أكد "وو زونيو"، خبير رائد في مكافحة الأمراض في الصين، من أن الموجة الأولى من فيروس كورونا  لم تنتهِ.


واقترح "وو زونيو"، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض الصيني، أن المرض سيغير طريقة حياتنا وعملنا إلى الأبد، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتوقع الخبير أن الفيروس سيتعايش مع البشر لفترة طويلة.


وتكافح الصين موجة تفشي فيروس كورونا التاجي جديدة في بكين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية منذ ظهوره في سوق المأكولات البحرية.


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وأعادت السلطات نصف مليون شخص في مقاطعة أنكسين مرة أخرى إلى حظر صارم على غرار ووهان؛ خوفًا من انتشار الفيروس إلى المنطقة التي تبعد حوالي 90 ميلا عن بكين.


 ويقال إن أكثر من 2000 من سكان Anxin يعملون في سوق Xinfadi بالعاصمة ، والتي تم ربط الموجة الجديدة بها.


 ورفض عالم الأوبئة، الادعاءات التي تفيد بأن جولة العدوى الحالية في بكين تشير إلى تفشٍ ثانٍ. 


وقال لوسائل الإعلام الحكومية، إن العالم لا يزال في خضم الموجة الأولى.

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