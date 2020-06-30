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أخبار العالم

تهديد للعالم كله .. السعودية لـ مجلس الأمن: الحوثيون شنوا 1659 هجوما على أهداف مدنية بصواريخ إيرانية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:20 م
السعودية
السعودية
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شيماء مصطفى
وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسالة لمجلس الأمن بشأن جلسة اليوم الخاصة بإيران، مؤكدة أن طهران تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكشفت السعودية في رسالتها لمجلس الأمن، عن انتهاكات إيران المستمرة في المنطقة، مؤكدة أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين في اليمن بالسلاح.

وأوضحت أن الحوثيين شنوا 1659 هجوما على أهداف مدنية بصواريخ إيرانية الصنع.

وأشارت إلى طهران أرسلت أيضا أسلحة للميليشيات في سوريا والعراق ولبنان، مؤكدة أن إيران لا تهدد السلام في المنطقة فقط ولكن بالعالم كله.

وأعربت السعودية في رسالتها للمجلس، عن أملها مجددا بأن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.
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