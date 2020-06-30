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محافظات

تستهدف ٤٨١ ألف طفل.. غدا انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الجيزة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:46 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إنطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للاطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 غدا الاربعاء بأحياء ومراكز وقري المحافظة.

وتتم الحملة  من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

واكد محافظ الجيزة ان عدد الأطفال المستهدفين ٤٨١ ألفا و ٤٧٧ طفلا على مستوى الإدارات الصحية  وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية  من خلال ٢٧٧ فريق مدرب بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم. 

و ناشد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة المواطنين  بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول الى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي  .
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