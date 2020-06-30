تستهدف ٤٨١ ألف طفل.. غدا انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إنطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للاطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 غدا الاربعاء بأحياء ومراكز وقري المحافظة.





وتتم الحملة من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.





واكد محافظ الجيزة ان عدد الأطفال المستهدفين ٤٨١ ألفا و ٤٧٧ طفلا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال ٢٧٧ فريق مدرب بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.



