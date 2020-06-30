شعبة السيارات: المبيعات في القطاع قبل ثورة 30 يونيو هبطت إلى أدنى مستوى لها

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان قطاع السيارات بعد ثورة يناير 2011 وحتى ثورة 30 يوينو كان متوقف تماما خلال هذه الثلاث سنوات .

وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قطاع السيارات المصرى كان فى عام 2010 قد حقق نسبة مبيعات وصلت إلى 280 ألف سيارة وكان الجميع يتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 500 الف سيارة خلال سنوات معدودة قادمة .

وتابع نائب رئيس الشعبة أنه فور وقوع ثورة يناير 2011 انخفضت نسبة المبيعات الى 120 الف سيارة فقط واستمرت فى النزول المستمر خلال حكم الجماعة الرهابية وحتى ثورة 30 يونيو .

وأوضح درويش أنه منذ ثورة 30 يونيو بدأ مؤشر البيع فى قطاع السيارات فى صعود مستمر حتى حققنا 220 الف سيارة فى السنة ولكن لم نحقق نسبة عام 2010 بسبب فيروس كورونا خلال هذه الفترة .

واكد درويش ان الارتفاع فى نسب مبيعات السيارات بعد ثورة 30 يوينو كان بسبب التغيرات الاقتصادية التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى .