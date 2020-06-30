AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شعبة السيارات: المبيعات في القطاع قبل ثورة 30 يونيو هبطت إلى أدنى مستوى لها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان قطاع السيارات بعد ثورة يناير 2011 وحتى  ثورة 30 يوينو كان متوقف تماما خلال هذه الثلاث سنوات .

وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قطاع السيارات المصرى كان فى عام 2010 قد حقق نسبة مبيعات وصلت إلى 280 ألف سيارة وكان الجميع يتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 500 الف سيارة خلال سنوات معدودة قادمة .

وتابع نائب رئيس الشعبة أنه فور وقوع ثورة يناير 2011 انخفضت نسبة المبيعات الى 120 الف سيارة فقط واستمرت فى النزول المستمر خلال حكم الجماعة الرهابية وحتى ثورة 30 يونيو .

وأوضح درويش أنه منذ ثورة 30 يونيو بدأ مؤشر البيع فى قطاع السيارات فى صعود مستمر حتى حققنا 220 الف سيارة فى السنة ولكن لم نحقق نسبة عام 2010 بسبب فيروس كورونا خلال هذه الفترة .

واكد درويش ان الارتفاع فى نسب مبيعات السيارات بعد ثورة 30 يوينو كان بسبب التغيرات الاقتصادية التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير في مبيعات "كيا "

عضو شعبة السيارات: شكل قطاع السيارات تغير كثيرا بعد ثورة 30 يونيو

حسين مصطفى: مبيعات السيارات انتعشت بعد ثورة 30 يونيو

كريم نجار: قطاع السيارات كان ميتًا قبل 30 يونيو.. والسيسي أنعشه

الرواس: مصر قادرة على تصنيع السيارات بعد 30 يونيو

ترشيحاتنا

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

فيديوجراف.. صور السيسي في شوارع ليبيا

طارق شوقي يمنح إجازات استثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم

هجوم غير مبرر.. بلطجية يضربون رجلا بعنف لسرقة مقتنياته الشخصية.. فيديو

لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

مستشار ترامب: أمريكا تتجه لتسجيل 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم

بالتزامن مع 30 يونيو.. خالد سعد: لن نتعافى من أزمة كورونا قبل هذا الموعد.. فيديو