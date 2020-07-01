اليوم .. حاسبات حلوان تطلق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى

ويعد المؤتمر تجربة فريدة وتحد فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجية، متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابة البحوث من شروط كتابة ونسب اقتباس .





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