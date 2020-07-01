AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم .. حاسبات حلوان تطلق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان  اليوم "المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس" فى تجربة فريدة من نوعها فى جمهورية مصر العربية يخوضها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية.

ويعد المؤتمر  تجربة فريدة وتحد فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجية، متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابة البحوث من شروط كتابة ونسب اقتباس . 

تعقد فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي صباح اليوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ أون لاين عن طريق برنامج Zoom وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم  الأستاذه الدكتورة/ منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذه الدكتورة/منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة توضح قواعد وآليات الأبحاث.. طلاب في سنوات النقل يمتحنون بعد انتهاء تعليق الدراسة.. بيان كيفية يتخرج طالب وهو في البكالوريوس بغير امتحانات

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل أول دفعة لطلاب الذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل

في اجتماع اتحاد الجامعات العربية.. جامعة حلوان تستعرض تجربتها في التعلم عن بُعد

اعتماد نتيجة أول مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص بجامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي الأول من يوليو

تعرف على موعد إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب النقل بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

حفيدة عادل إمام تقلده في «مدرسة المشاغبين».. فيديو

جاموس بري ينتقم من صياد وهو يحتضر.. لن تصدق ماذا فعل

إيقاف القروض وصرف البدل.. قطر تتخذ إجراءات تقشفية جديدة.. تفاصيل

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن

بـ لوك كاجول.. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور من إجازتها الصيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور