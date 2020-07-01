اليوم .. حاسبات حلوان تطلق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:03 ص
جامعة حلوان
تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان اليوم "المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس" فى تجربة فريدة من نوعها فى جمهورية مصر العربية يخوضها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية.
ويعد المؤتمر تجربة فريدة وتحد فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجية، متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابة البحوث من شروط كتابة ونسب اقتباس .
تعقد فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي صباح اليوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ أون لاين عن طريق برنامج Zoom وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الأستاذه الدكتورة/ منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذه الدكتورة/منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.