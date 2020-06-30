تعرف على موعد إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب النقل بجامعة حلوان

بدأت الجامعات والمعاهد المصرية، أعمال تصحيح المشاريع البحثية الخاصة بفرق النقل ، والتى طبقت بديلا عن الامتحان التقليدي، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي، حفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .



