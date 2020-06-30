تعرف على موعد إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب النقل بجامعة حلوان

بدأت الجامعات والمعاهد المصرية، أعمال تصحيح المشاريع البحثية الخاصة بفرق النقل ، والتى طبقت بديلا عن الامتحان التقليدي، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي، حفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .
قال رئيس جامعة حلوان إنه من المقرر أن تواصل الجامعة اعمال تصحيح المشاريع البحثية للطلاب و التى بدات فور اغلاق موعد التسليم يوم 21 يونيو الجارى، وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث للعلمى والمجلس الاعلى للجامعات .
اوضحت الجامعة انه سيتم اعلان نتائج الابحاث بجميع الكليات خلال الشهر الجارى ، استعدادا لمنح الطلاب الفرصة الثانية التىاقرتها وزارة التعليم العالى .
و الجدير بالذكر انه فى حالة رسوب الطلاب بالمشاريع البحثية يتم منحهم فرصة ثانية لتعديل البحث و تقديمه مرة اخرى فأذا رسب به اعتبر راسبا بالمادة .