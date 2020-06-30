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تعليم

تعرف على موعد إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب النقل بجامعة حلوان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:24 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

بدأت الجامعات والمعاهد المصرية، أعمال تصحيح المشاريع البحثية الخاصة بفرق النقل ، والتى طبقت  بديلا عن الامتحان التقليدي، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي، حفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا . 

قال رئيس جامعة حلوان إنه من المقرر أن تواصل الجامعة اعمال تصحيح المشاريع البحثية للطلاب و التى بدات فور اغلاق موعد التسليم يوم 21 يونيو الجارى، وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث للعلمى والمجلس الاعلى للجامعات .


اوضحت الجامعة انه سيتم اعلان نتائج الابحاث بجميع الكليات خلال الشهر الجارى  ، استعدادا لمنح الطلاب الفرصة الثانية التىاقرتها وزارة التعليم العالى . 

و الجدير بالذكر انه فى حالة رسوب الطلاب بالمشاريع البحثية يتم منحهم فرصة ثانية لتعديل البحث و تقديمه مرة اخرى فأذا رسب به اعتبر راسبا بالمادة . 

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