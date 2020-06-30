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تعليم

عميد حاسبات حلوان: الطلاب يخوضون تجربة فريدة بالمؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  بجامعة حلوان صباح غد الأربعاء "المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس" فى تجربة فريدة من نوعها فى مصر  يخوضها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية.


قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى  لصدى البلد، إن الطلاب يخوضون تجربة فريدة وتحدي فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجيه متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابه البحوث من شروط كتابه ونسب اقتباس. 


وأشار إلى أن بعضا من هذه البحوث تحت التحكيم بمجلات عالمية والبعض الآخر المختار سوف يعرض بمؤتمر الطلاب "المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس  The First Online Conference in Artificial Intelligence for undergrads Students


و يقام المؤتمر تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة  و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة. 

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