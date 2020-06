عميد حاسبات حلوان: الطلاب يخوضون تجربة فريدة بالمؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لصدى البلد، إن الطلاب يخوضون تجربة فريدة وتحدي فى إستغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجيه متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابه البحوث من شروط كتابه ونسب اقتباس.









وأشار إلى أن بعضا من هذه البحوث تحت التحكيم بمجلات عالمية والبعض الآخر المختار سوف يعرض بمؤتمر الطلاب "المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس The First Online Conference in Artificial Intelligence for undergrads Students





