أنقذت مصر من الرجعية.. صفية العمرى تحتفل بذكرى 30 يونيو

احتفلت الفنانة صفية العمرى بذكري ثورة 30 يونيو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صفية العمرى صورة من الثورة وعلقت قائلة "30 يونيو , ثورة انقذت مصر من الرجعية و الشعب اختار الحياة بدلا من العودة للوراء، كل امنيات بالتقدم والازدهار لمصر الحبيبة و حماها الله من كل شر.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

