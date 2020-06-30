بإطلالة صيفية.. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت رانيا ملاح بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وإعجابهم بإطلالتها.
وتألقت رانيا ملاح بإطلالة صيفية ساحرة؛ حيث ارتدت فستان باللون الرمادي الغامق، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة ومميزة للغاية وارتدت قبعة من الخوص على رأسها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأما من الناحية الجمالية وضعت رانيا ملاح بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين .ر.
ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات؛ حيث اكتفت بإرتداء قلادة باللون الذهبي حول عنقها مع طلاء الأظافر باللون الاحمر.
واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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