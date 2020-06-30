أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا





تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك ترشيحًا من جانب أحد الوسطاء، بالتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي، الجزائري كريم لعريبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.













ظهر اليوم صالح جمعة لاعب الأهلي في مران الفريق بعد غياب طويل، لصدور قرار من رينيه فايلر بمنع اللاعب من التواجد مع الفريق.













كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الترحيب بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بشأن خوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بعد قرارات الاتحاد الأفريقي اليوم.







