أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم، الثلاثاء 30-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك ترشيحًا من جانب أحد الوسطاء، بالتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي، الجزائري كريم لعريبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ظهر اليوم صالح جمعة لاعب الأهلي في مران الفريق بعد غياب طويل، لصدور قرار من رينيه فايلر بمنع اللاعب من التواجد مع الفريق.
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الترحيب بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بشأن خوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بعد قرارات الاتحاد الأفريقي اليوم.
هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.