إنجازات في 6 سنوات.. عدلي منصور: لا ينكر ما يحدث في مصر من إعجاز إلا مغرض

قال المستشار عدلي منصور ، إن هناك فرقا بين وضع مصر في 30 يونيو 2013 و30 يونيو 2020.





وأضاف عدلي منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، لا ينكر ما يحدث في الدولة المصرية من إنجاز وإعجاز إلا مغرض "





وتابع عدلي منصور :" الدولة المصرية تشهد إعجازا في كل المجالات والدولة المصرية تعمل في كافة القطاعات وحل الأمور من جذورها وعدم طرح مسكنات ".





ولفت عدلي منصور :" الإنجازات التي تم تنفيذها واضحة للعيان وما تم من إنجاز كان من الممكن ان يستغرق عشرات السنوات ولكننا خلال 6 سنوات نشهد طفرات في كل المجالات ".





وأكمل عدلي منصور :" ما حدث في مصر من إنجاز بطله الشعب المصري الذي قام بثورة الثلاثين من يونيو ".



