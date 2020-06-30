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إنجازات في 6 سنوات.. عدلي منصور: لا ينكر ما يحدث في مصر من إعجاز إلا مغرض

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:17 م
عدلي منصور
عدلي منصور
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هاني حسين
قال المستشار عدلي منصور، إن  هناك فرقا بين وضع مصر في 30 يونيو 2013 و30 يونيو 2020.

وأضاف عدلي منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع  على قناة " إم بي سي مصر"،  لا ينكر ما يحدث في الدولة المصرية من إنجاز وإعجاز إلا مغرض "

 وتابع عدلي منصور :"  الدولة المصرية تشهد إعجازا في كل المجالات والدولة المصرية تعمل في كافة القطاعات  وحل الأمور من جذورها وعدم طرح مسكنات ".

 ولفت عدلي منصور :"  الإنجازات التي تم تنفيذها واضحة للعيان وما تم من إنجاز كان من الممكن ان يستغرق عشرات السنوات ولكننا خلال 6 سنوات نشهد طفرات في كل المجالات ".

 وأكمل عدلي منصور :"  ما حدث في مصر من إنجاز بطله الشعب المصري الذي قام بثورة الثلاثين من يونيو ".

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