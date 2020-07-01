نشرة التوك شو.. تفاصيل تمثال وزير الخارجية.. عدلي منصور: 30 يونيو يوم مشهود.. ومحمد أبو العينين: ملحمة تدرس وانتصار لإرادة الشعب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن كل الأثريين يعرفون أن رأس التمثال للملكة نفرتيتي وهى زوجة أخناتون، والرأس موجودة في متحف وما ظهر بجوار وزير لخارجية مستنسخ للتمثال.





وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه أثيرت حالة من الجدل بسبب ظهور رأس تمثال فرعوني بجوار وزير الخارجية سامح شكرى، أثناء إلقاء خطابه لمجلس الأمن أمس.





قال المستشار عدلي منصور، إن يوم 30 يونيو كان يوما مشهودا في تاريخ مصر.





وأضاف منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن كنا في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأحداث ".





وتابع، حركة تمرد تسببت في حراك في الشارع المصري قبل يوم 30 يونيو ".





قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن بالأمس أعطت فرصة لمصر بعرض مشكلة سد النهضة بشكل واضح أمام الجميع.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي ٱم سي" الفضائية، أن مصر عرضت المراحل المختلفة من المفاوضات التي أجريت في الفترة السابقة في ملف سد النهضة.





علق النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا :"ملحمة تدرس، وانتصار لإرادة الشعب المصري".

وأضاف أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء أنه :"أقول لمصر كلها كل سنة وانتم طيبين، وتحية خاصة لأبناء القوات المسلحة، وحق مصر بكل السبل والطرق هيرجع".





تقدم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "أحيي البطل القومي عبد الفتاح السيسي لـ مواقفه وبطولاته المشرفة ونعشقه جميعا".





أكد محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن هناك لقاح و3 أنواع من الأدوية من إنتاج المركز القومي للبحوث لعلاج فيروس كورونا.





قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه هناك فيروس جديد اسمه«G4» ظهر في الصين.

وأضاف أحمد شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لو انتشر سيسبب جائحة عالمية لأنه مزيج بين 3 فيروسات".





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن سر خطير عن جماعة الإخوان لم ينشر من قبل إبان حكم الجماعة لمصر.

وقال أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن أبو العلا ماضي ومحمد محسوب وعصام سلطان ذهبوا للرئيس الراحل المعزول محمد مرسي وطالبه بتصفية قيادات في الدولة للسيطرة على البلاد.





هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه يوم سيذكره التاريخ بكل فخر ويكتبه بحروف من نور.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصريين أعظم شعب، وظهرت عظمتهم في ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ذكرى احتفال.





علق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، خلال سيطرتهم على مقاليد الأمور فى البلاد تحت شعار "تطهير القضاء"، قائلًا: "هذا هراء وكذب ولا يمت للشعب بل هى دعوة إخوانية خالصة 100% صدرت من إخوانجية".

وأضاف "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "أحمد مكى وحسام الغريانى"، هما من قادا التوجه للنيل من القضاء واستقلاله تحت مزاعم الشعب يريد تطهير القضاء.



