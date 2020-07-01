جداول امتحانات الفرق النهائية للشُّعَب الأدبية والعلمية التربوية في كلية البنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جدول إمتحانات الشعب الأدبية والشعب العلمية التربوية للفرقة الرابعة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 -2020.





وأضافت الكلية ان يكون زمن الامتحان ساعة واحدة فقط استعدادات الكلية بالإجراءات الاحترازية اللازمة قبل بدء امتحانات الترم الثاني للفرقة الرابعة، من حيث "كاشف الحرارة - جوانتيات - ماسكات - كحول ٧٠٪؜- كلور - ماكينات للرش والتعقيم بين كل فتره امتحانيه - رشاش للكحول"



