جداول امتحانات الفرق النهائية للشُّعَب الأدبية والعلمية التربوية في كلية البنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جدول إمتحانات الشعب الأدبية والشعب العلمية التربوية للفرقة الرابعة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 -2020.
وأضافت الكلية ان يكون زمن الامتحان ساعة واحدة فقط استعدادات الكلية بالإجراءات الاحترازية اللازمة قبل بدء امتحانات الترم الثاني للفرقة الرابعة، من حيث "كاشف الحرارة - جوانتيات - ماسكات - كحول ٧٠٪- كلور - ماكينات للرش والتعقيم بين كل فتره امتحانيه - رشاش للكحول"
وتأتي الإجراءات الاحترازية للطالبات على النحو التالي:
1. تخصيص باب لدخول الطالبات وآخر للخروج وذلك منعا للتزاحم والاحتكاك بين الطالبات.
2. ضرورة تواجد الطالبات قبل الامتحان بساعة واحدة على الأقل .
3. إجراء المسح الحراري لجميع الطالبات قبل دخول الامتحان .
4. وضع لوحات إرشادية واضحة للطالبات وإرشادهم إلى مقار اللجان الامتحانية .
5. إلزام الطالبات والمراقبين بتطهير أيديهم ولبس الكمامات قبل الدخول وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
6. تخفيض عدد الطالبات بكل لجنة بحيث يكون هناك مسافة متر ونصف بين كل طالبة وأخرى .
7. ترك فاصل زمنى ساعة ونصف بين كل فترة امتحان وأخرى حتى يتم تطهير وتعقيم اللجان.
8. التنبيه على الطالبات بضرورة إحضار زجاجة مياه خاصة بها.
9. يحظر على الطالبات تداول أى أدوات كتابية مع بعضهن .
10. مغادرة الطالبات الكلية فور الانتهاء من الامتحان وعدم السماح بالتجمعات داخل الكلية.
11. تجهيز لجان خاصة للطالبات ذوى الإعاقة مع توفير عضو هيئة معاونة للكتابة لها فى الإمتحان إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.