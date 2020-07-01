البحث العلمي تعلن عن إقامة ورشة جديدة حول تباعيات كورونا.. السبت

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن انعقاد ورش جديدة يوم السبت المقبل ، للشرح بشكل أفضل التبعات الاقتصادية لما بعد COVID-19 وتحدد أفضل استراتيجية لشركتك عشان تكون مرنة في المستقبل.





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واصافت الأكاديمية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "كل الشركات في مختلف أنحاء العالم اتأثَّرت بسبب كوفيد-19، وعشان تفهم بشكل أفضل التبعات الاقتصادية لما بعد COVID-19 وتحدد أفضل استراتيجية لشركتك عشان تكون مرنة في المستقبل بندعوك لحضور لايف سيشن بعنوان Business in a Post COVID World - Online Workshop".





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وأوضحت: "الورشة من تقديم إسلام سعدني؛ الـ Business Strategist صاحب الخبرة في العمل عن قرب مع أصحاب الأعمال في صياغة وتنفيذ خطط الشركة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى. ”إسلام“ اكتسب خبرته من مهنة الاستشارات في مجال الـ HR & Management. وعنده خبرة في مختلف المجالات في الشركات الكبرى زيRavin & Ideal Standard والشركات المتوسطة زي BasharSoft & 365Ecology والشركات الناشئة زيAlmqar و ElRehla وغيرهم".





كما أشارت إلى أن محتوى الورشة هو:

- تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد والأسواق





- العوامل المؤثرة والمشجعة على نمو الاقتصاد





- تعريف الـ

Business Direction Response Matrix

- ردود الأعمال التكتيكية





- ردود الأفعال الابتكارية في مجال البيزنس









وتقام ورشة العمل يوم السبت 4 يوليو، الساعة 2 ظهرًا، لايف على صفحة InnoEgypt