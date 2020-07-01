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بين الناس

سكان المعهد الدينى بالوراق يشكون من بالوعة صرف بدون غطاء

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن فضل محمد مقيم شارع المعهد الدينى بالوراق محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بلاعة بدون غطاء بنهاية شارع المعهد الدينى أمام محل العصير .

ويقول فى رسالته : البالوعة مرتفعة عن الشارع بصورة مبالغة، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور وانسداد فى خط الصرف ما يتسبب فى غرق الشارع بالمياه، مشيرا إلى أنه تم التقدم بعدة شكاوى لوضح حل نهائى لها.

وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على إزالة الشكوى للتواصل: 01113307041
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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