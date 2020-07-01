لالتزامه بإنهاء الجوع في العالم.. برنامج الغذاء العالمي يكرِّم السفير المصري بإيطاليا

أقام ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، حفل تكريم للسفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ، الرئيس السابق للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، على هامش الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الحالية للمجلس التنفيذى للبرنامج التى تعقد فى الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2020.





وسلَّم المدير التنفيذى، السفير المصرى ، شهادة تقدير ، حول التزامه الشخصى ، وجهوده لإنهاء الجوع فى العالم ، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى.





وشارك فى مراسم التكريم الذى عقد بالمقر الرئيسى للبرنامج فى روما ، المندوب الدائم الألمانى والرئيس الحالى للمجلس التنفيذى ، وكبار مسئولى الإدارة العليا بالبرنامج، وأعضاء المجلس التنفيذى للبرنامج، حيث تم التكريم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".





وقد أشاد المدير التنفيذى للبرنامج والرئيس الحالى للمجلس التنفيذى خلال مراسم التكريم بالجهود الكبيرة التى قامت بها الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج خلال العام الماضى فى قيادة عمل البرنامج وأنشطته للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية التى يقدمها البرنامج، والذين يبلغ عددهم حوالى 100 مليون شخص عبر العالم، وأعربوا عن مواصلة تعزيز التعاون مع مصر خلال رئاستها الحالية للمجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاث.





من جهته، أعرب السفير بدر عن الشكر للمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذى على حرصهم على إقامة مراسم تكريم له بمقر المجلس التنفيذى فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعقد اجتماعات المجلس بشكل افتراضى.





وشدد على أهمية مواصلة دعم عمليات وأنشطة البرنامج للوصول لأكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف دول العالم، خاصة فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الأمن الغذائى والتغذية فى الدول التى تعانى من أزمات إنسانية وغذائية.





تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت رئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى خلال الفترة من فبراير 2019 إلى أبريل 2020، وذلك للمرة الأولى التى يتم انتخاب مصر لهذا المنصب عن القائمة الأفريقية بالمجلس منذ إنشاء البرنامج الذى يعد أكبر منظمة أممية تعمل فى المجال الإنسانى والإغاثى فى العالم.



