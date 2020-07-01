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حوادث

مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في الدقهلية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:54 ص
مصرع شاب فى مشاجرة
مصرع شاب فى مشاجرة
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه؛ فى مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات على الجيرة، وذلك في قرية السبعين، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطاراً يفيد بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية السبعين التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد اسلام صقر، الى مكان البلاغ وبالفحص؛ تبين وقوع مشاجرة بين عائلة شحته عبد الله فارس وعائلة السيد معوض احمد  بسبب خلافات على الجيرة.

فيما أسفرت المشاجرة عن مصرع السيد معوض احمد 40 عاما متأثرا بإصابته أثناء نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى الطوارئ.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار أطراف المشاجرة.
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