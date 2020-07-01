بإجمالي 194725 حالة.. ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الاربعاء، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، سجلت ألمانيا 466 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 194725 حالة منذ تفشي الوباء.





وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8985 شخصا.





وسجلت ألمانيا في اليوم السابق 498 إصابة و12 حالة وفاة.





وكانت ألمانيا قد اتخذت عددا من القرارات الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلن حاكم ولاية شمال الراين، أرمين لاشيه، عن فرض الإغلاق مجددا في مقاطعة جوترسلو والتي شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال لاشيه إنه سيتم إغلاق دور السينما ومراكز الجيم والحانات والمقاهي، لكن ستستمر المطاعم في تقديم مطالب السكان.





كما أعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق، عن ظهور عدد كبير من مصابي فيروس كورونا في مصنع لتعليب اللحوم، وهو الأمر الذي جدد المخاوف من موجة وبائية جديدة.



