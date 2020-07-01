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تعليم

ننشر مواصفات كراسة امتحان استاتيكا الثانوية العامة 2020.. ونصائح مهمة لتسهيل التعامل معها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:35 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة غدا، الخميس، امتحان الاستاتيكا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان استاتيكا الثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسئلة الامتحان 18 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان ساعتان، أما عن الدرجة الكلية فهي من 30 درجة.


ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان استاتيكا الثانوية العامة، على الطالب اتباع النصائح التالية:

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.
- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
- عند إجابة الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة.
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن أ أو ب فقط.




- عند إجابتك عن أسئة الاختيار من متعد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا، الخميس الموافق 2 يوليو 2020، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة علمي علوم، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.


كما يقوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
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