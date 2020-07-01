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أخبار العالم

بزيادة 685 حالة.. ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 37715

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:42 ص
ارتفاع إجمالي المتعافين
ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 37715
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شيماء مصطفى
أعلنت الكويت اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة شفاء 685 إصابة من مرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين الذين تعافوا تماما من أعراض المرض في دولة الكويت إلى 37715 حالة. 

وكانت الكويت، سجلت أمس الثلاثاء، 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46195 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم الإبلاغ عن 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354 حالة.
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