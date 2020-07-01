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أخبار العالم

موجة كورونا ثانية.. إسرائيل تسجل 859 إصابة جديدة خلال ساعات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:21 ص
موجة كورونا ثانية
موجة كورونا ثانية تدهور الأوضاع.. وإسرائيل تسجل 859 إصابة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن تسجيل 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الصحة الإسرائيلية أنه من بين الإصابات الجديدة هناك 56 حالة فى وضع خطير و24 على جهاز التنفس الاصطناعي، و59 بحالة متوسطة.

وقالت صحة إسرائيل أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26406 حالة والوفيات استقر على عدد 320 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية الى أن 17389 حالة إصابة تماثلت للشفاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي "عاموس هرائيل" لصحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل تعاني من أزمة قيادة، وقد تتدهور الأوضاع الصحية، وتصل إلى عدد كبير من الوفيات.
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