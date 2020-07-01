رسميًا.. بايرن ميونخ يضم لاعب باريس سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع تانجوي كواسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.







وكتب النادي البافاري عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "بايرن يعلن رسميًا التوقيع مع المدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي بعقد يمتد حتى 2024". وكتب النادي البافاري عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "بايرن يعلن رسميًا التوقيع مع المدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي بعقد يمتد حتى 2024".





وقال تانجوي نيانزو كواسي في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للانضمام للبايرن، إنه ناد كبير غني عن التعريف".









وتابع: "أتمنى المشاركة كثيرًا مع الفريق وأن أستطيع صُنع اسم لنفسي هنا. سأعمل جاهدًا لتحقيق ذلك".





من جانبه علق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي على تعاقد النادي مع نيانزو قائلًا: "سعداء بالتعاقد مع واحد من أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا والذي يجيد في خط الدفاع وأماكن أخرى".





وأتم: "نثق في قدرته على تعزيز فريقنا".