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رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يضم لاعب باريس سان جيرمان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:20 ص
تانجوي كواسي - حسن
تانجوي كواسي - حسن صالح حميديتش
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إسراء أشرف
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع تانجوي كواسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.


وكتب النادي البافاري عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "بايرن يعلن رسميًا التوقيع مع المدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي بعقد يمتد حتى 2024".

وقال تانجوي نيانزو كواسي في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للانضمام للبايرن، إنه ناد كبير غني عن التعريف".


وتابع: "أتمنى المشاركة كثيرًا مع الفريق وأن أستطيع صُنع اسم لنفسي هنا. سأعمل جاهدًا لتحقيق ذلك".

من جانبه علق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي على تعاقد النادي مع نيانزو قائلًا: "سعداء بالتعاقد مع واحد من أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا والذي يجيد في خط الدفاع وأماكن أخرى".

وأتم: "نثق في قدرته على تعزيز فريقنا".
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