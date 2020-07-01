برلماني: كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة وثيقة دولية

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة كلمة مصر أمام مجلس الأمن التى القاها وزير الخارجية سامح شكرى بشأن ملف سد النهضة بأنها بمثابة وثيقة دولية أكدت وكشفت للعالم كله جميع الحقائق بشأن هذه القضية وتمسك مصر بالحلول الدبلوماسية.





ووجه "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للسفير سامح شكرى على ما جاء فى كلمته من قضايا مهمة وتحذيرات كانت حاسمة وواضحة وتضمنت بشأن هذا الملف مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأن تجاوز المصالح الضيقة يحتاج لتضافر الجهود وأن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصرى فى ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين وأن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين.



