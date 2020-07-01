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برلمان

برلماني: كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة وثيقة دولية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:32 ص
كلمة وزير الخارجية
كلمة وزير الخارجية امام مجلس الامن
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ماجدة بدوي
اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة كلمة مصر أمام مجلس الأمن التى القاها وزير الخارجية سامح شكرى بشأن ملف سد النهضة بأنها بمثابة وثيقة دولية أكدت وكشفت للعالم كله جميع الحقائق بشأن هذه القضية وتمسك مصر بالحلول الدبلوماسية.

ووجه "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للسفير سامح شكرى على ما جاء فى كلمته من قضايا مهمة وتحذيرات كانت حاسمة وواضحة وتضمنت بشأن هذا الملف مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأن تجاوز المصالح الضيقة يحتاج لتضافر الجهود وأن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصرى فى ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين وأن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين.

وقال النائب محمد زين الدين أن السفير سامح شكرى وضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية بتأكيده أن مصر تدعم حق إثيوبيا فى التنمية لكن مع ضرورة الحفاظ على حقوق المصريين والسودانيين فى المياه وأن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي دون اتخاذ أية إجراءات تحمي حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة وزير الخارجية لمجلس الأمن لممارسة دوره فى منع تصاعد التوتر والصراعات فى إقليم يعانى قدرا من الهشاشة وتأكيده ثقة مصر فى مجلس الأمن للوفاء بمسئولياته للتصدى لأى محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية ، مشيرا إلى أن مصر فضلت طرحت الأمر على مجلس الأمن تجنبا للتصعيد.
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