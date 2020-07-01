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أخبار البلد

انفوجراف ..طريقة التقديم على العداد الكودي للمبانى المخالفة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين


بدأت  اليوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وحتى 15 أغسطس.


وسيتم استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط المنصةhttps://eservices.eehc.gov.eg/

ويوضح الانفوجراف خطوات التقديم وهى كالآتى
1- تسجيل الدخول على الموقع


2-اختيار تركيب عداد كودي والضغط على طلب جديد وذلك للمباني المخالفة والعشوائية بعد إلغاء نظام الممارسة.


3- تسجيل  البيانات الخاصة بالطلب "الأسم بالكامل رباعي وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم المحمول ورقم العقار ونوع الوحدة سكني أو تجاري أو إداري وصورة للعقار من الخارج مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من وصل الممارسة".


4- تنزيل تطبيق على الموبايل لمتابعة طلب تركيب العداد
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